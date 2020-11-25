В Тамбове умер ветеран Великой Отечественной войны Александр Боднар

Александр Боднар Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В ночь на 25 ноября на 103 году жизни в Тамбове скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Александра Николаевича Боднара. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил градоначальник Максим Косенков.

За годы Великой Отечественной Александр Николаевич совершил 300 боевых вылетов, в том числе 60 вылетов во время битвы под Сталинградом. За свою службу в годы войны фронтовик награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны I степени», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда».

Победу в войне Александр Николаевич встречал 1945 году в день своего рождения — 24 июня — на Параде в Москве. В послевоенное время переехал на постоянное место жительства в Тамбов, вел активную журналистскую деятельность и общественную работу.