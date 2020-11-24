Вор обокрал тамбовского пенсионера: его добычей стал пистолет и два ящика водки

В городе Рассказово полицейские задержали вора, обокравшего 67-летнего местного жителя. Около года назад пенсионеру по хозяйству помогал знакомый. Когда пенсионер собрался уезжать по делам, то попросил присмотреть приятеля за жилищем. Пока хозяина не было дома, злоумышленник пробрался туда через окно. Из дома он похитил пневматический пистолет и ключи от гаража.

Из гаража воришка украл два ящика с водкой. По возвращении пенсионер обнаружил пропажу, подозрение сразу пало на знакомого. Мужчина попросил вернуть украденное, но злоумышленник отрицал свою вину. После того, как у пенсионера лопнуло терпение, он обратился в полицию.

Стражи порядка задержали предполагаемого преступника и доставили его в отдел полиции, где 44-летний мужчина дал признательные показания.

- Пневматический пистолет изъят полицейскими. Злоумышленник планировал его сбыть, а всю алкогольную продукцию мужчина употребил. Задержанному придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана. Установлено, что ранее он уже был судим за кражи, ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба УВМД России по Тамбовской области.