В Тамбовской области двое мужчин задержаны за кражу 100 кг семечек

В Инжавинском районе полицейские раскрыли кражу с территории местного завода, произошедшую 24 октября этого года. В этот день неизвестные проникли на предприятие и украли 118 кг семечек.

Ворами оказались два безработных жителя Инжавино 49-летний и 40-летний мужчины. Задержанные сознались в краже. Выяснилось, что мужчины планировали сбыть похищенные семечки и подзаработать.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.