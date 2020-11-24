Сотрудники УГИБДД устроят проверки на дорогах Тамбова

В Тамбове с 25 по 27 ноября пройдут Дни безопасности дорожного движения. В течение трех дней сотрудники ГИБДД организуют профилактические акции, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

На дежурство выйдут дополнительные наряды ДПС. Автоинспекторы проверят, как водители пассажирского и грузового транспорта соблюдают ПДД, а также примут дополнительные меры по профилактике аварийности с участием неисправных транспортных средств и пешеходов. Завершатся Дни безопасности дорожного движения рейдом по выявлению пьяных водителей.

- Сотрудники полиции организуют работу по скрытому патрулированию для предупреждения нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Особое внимание будет уделено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Вблизи образовательных учреждений усилят контроль на пешеходных переходах. Автоинспекторы проследят за тем, чтобы водители использовали ремни безопасности и специальные удерживающие устройства при перевозке детей, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.