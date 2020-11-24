Коммунальщики вывезли с улиц Тамбова почти 400 кубометров снега

К работам привлекались около 180 человек и 80 единиц коммунальной техники Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове последствия прошедшего снегопада устраняли сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис». Коммунальщици занимались расчисткой улиц и обработкой тротуаров песко-соляной смесью.

К работам были привлечены около 180 человек и 80 единиц спецтехники. Это пескоразбрасыватели, плужно-щеточные тракторы, фронтальные погрузчики, трактор «прямой нож» и т.д.

- В первую очередь убирались основные магистрали (площадь Ленина, ул. Интернациональная. ул. Советская, ул. Энгельса и другие), остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы и путепроводы. Затем дорожные службы перешли на периферийные улицы, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

В итоге за вторую смену коммунальщики собрали и вывезли почти 400 кубических метров снега. Для обработки улиц они израсходовали более 275 тонн песко-соляной смеси и около 35 тонн соли.