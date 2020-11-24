Тамбовчанка зарезала приятеля и с помощью знакомого закопала труп в овраге

Жительница Мордовского района получила судимость за нападение на одного человека и убийство другого. Одному из мужчин женщина причинила легкий вред здоровью во время совместного употребления алкоголя. Спустя две недели после этого случая, в октябре 2019 года, она совершила серьезное преступления. Находясь в компании, женщина поссорилась с одним из мужчин, взяла нож и нанесла ему два удара в живот. Одно из этих ранений оказалось смертельным. Чтобы скрыть следы преступления, убийца вместе со своим приятелем оттащила труп в овраг и закопала там.

- Государственным обвинителем в суде вина женщины была полностью доказана, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Мордовский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив наказание за совершенные преступления в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее знакомый за укрывательство особо тяжкого преступления признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей.