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В Тамбовской области в аварии пострадали две женщины-водителя

В больнице оказались автолюбительницы 31 и 33 лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла в Рассказово

Авария произошла в Рассказово

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 23 ноября в 13 часов 15 минут на улице Красноармейской в районе дома №255 города Рассказово. Здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», под управлением 31-летней автолюбительницы и «Toyota Avensis», за рулем которой находилась 33-летняя женщина.

- В результате аварии водители получили травмы, женщин доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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