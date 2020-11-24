В Тамбовской области в аварии пострадали две женщины-водителя

Авария произошла в Рассказово Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 23 ноября в 13 часов 15 минут на улице Красноармейской в районе дома №255 города Рассказово. Здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2107», под управлением 31-летней автолюбительницы и «Toyota Avensis», за рулем которой находилась 33-летняя женщина.

- В результате аварии водители получили травмы, женщин доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.