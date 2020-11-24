Беременным тамбовчанкам рассказали, как получить больничный, чтобы остаться на самоизоляции

Беременным женщинам в Тамбовской области из-за ситуации с COVID-19 предписано соблюдать самоизоляцию. Об этом говорится в постановлении администрации Тамбовской области.

Медики напоминают, что беременные относятся к группе риска и при заболевании новой коронавирусной инфекцией для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания.

- В лечебных учреждениях приступили к выписке листков нетрудоспособности всем беременным женщинам, состоящим на диспансерном учете в учреждении, для соблюдения режима самоизоляции в период с 20 ноября по 3 декабря включительно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Так, например, врачи женской консультации ТОГБУЗ «Городская больница №2 г. Мичуринска» выписали более 30 листков нетрудоспособности.

Заведующая женской консультацией Елена Щугорева разъясняет, что для оформления достаточно позвонить в регистратуру женской консультации, сообщить свои данные, после чего в индивидуальной карте беременной делается соответствующая запись и оформляется электронный лист нетрудоспособности на указанный период времени.