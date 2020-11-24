Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 ноября: число заболевших за сутки составило 120 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 24 ноября, 12468 человек. 10317 заболевших выздоровели, 75 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 120 новых случаев. Среди заразившихся 38 мужчин и 75 женщин в возрасте от 24 лет до 91 года, а также семеро детей от одного года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 703 человека, из них диагноз «пневмония» у 682 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.