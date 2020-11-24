Тамбовчанин украл из здания школы батареи и котел

В селе Троицкие Росляи 21-летний ранее судимый местный житель украл из здания недействующей школы металлические изделия. Добычей вора стали котел и два радиатора отопления.

Полицейскими были проверены пункты сдачи металлолома. В итоге они вышли на след вора и задержали его. По словам молодого человека, он сбыл части системы отопления, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

- Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.