Мичуринец ногой разбил стекло автобусной остановки

В Мичуринске 52-летнего местного жителя задержали за вандализм. Мужчина после ссоры со своим знакомым находился в плохом настроении. Когда ему на глаза попалась автобусная остановка, он разбил одну из стеклянных стен ногой, после чего ушел.

Полицейские нашли и опросили свидетелей происшествия. Вычислить вандала помогли записи с камер видеонаблюдения.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по стать 214 УК РФ «Вандализм». Она предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.