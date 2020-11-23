В Тамбове любители ледового дрифта испортили городской каток

На восстановление катка уйдет немало времени и сил Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове дрифтеры испортили каток за Тезиковым мостом. Оказалось, что любители экстремального вождения уже не в первый раз на этой площадке отрабатывают технику управляемого заноса.

Теперь специалистам «Спецтехуниверсала» придется восстанавливать каток, и на это потребуется немало времени и сил. В настоящее время площадку припорошило снегом, а под ним - слой песка от колес, и по такому льду коньки уже скользить не будут.

- Те небольшие участки, на которых можно было кататься, да и весь каток рабочим придется заново расчищать, снова проливать водой и ждать, пока она замерзнет. И так, послойно, рабочие будут восстанавливать поверхность катка, чтобы он вновь стал пригодным для использования по прямому назначению, - сообщает пресс-служба городской администрации.