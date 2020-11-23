Тело тамбовчанина, которого искали больше недели, нашли в реке

Днем 20 ноября в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района в 300 метрах от одного из домов по улице Заречной в реке Челновая обнаружили тело местного жителя – 54-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести с 11 ноября. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.

- Для выяснения всех обстоятельств гибели мужчины в Тамбовском МСО регионального СУ СК России организовали проведение процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.