В Тамбове подвели итоги фестиваля «Виват, театр!»

Церемония награждения лауреатов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове подошел к концу фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, театр!». За неделю зрители увидели постановки 24 российских театров как в онлайне, так и в очной форме. Накануне члены жюри подвели итоги и назвали имена лауреатов.

В этом году троих актеров поощрили за лучшую мужскую роль. Дипломы получили Сергей Бурлаченко - спектакль «Весна» по рассказам Михаила Задорнова, Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, Тимур Тихомиров - спектакль «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова, Московского драматического театра Армена Джигарханяна и актер Тамбовского молодежного театра Дмитрий Елтунов - спектакль «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова.

Диплом «За лучший актерский дуэт» достался актерам «Ведогонь-театра» из Зеленограда: Наталье Табачковойй и Александру Бавтрикову, сыгравшим в спектакле «Пришел мужчина к женщине» по пьесе Семена Злотникова.

- Диплом «За обращение к драматургии Бертольда Брехта» присужден спектаклю «Кабаре Бертольда» мастерская Сергея Соловьёва, Института современного искусства.

В номинации «За возрождение лучших традиций Эстрадного театра» диплом получил проект артистов театра Ленком «Заячий стон», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.