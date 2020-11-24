В магазинах Мичуринска нашли контрафактные сигареты

Мичуринским полицейским поступило сообщение о том, что в двух торговых точках на улице Филиппова и Мира ведется торговля контрафактными табачными изделиями. Выехав по адресам, данная информация подтвердилась.

Полицейские изъяли из незаконного оборота изъято 460 пачек сигарет различного наименования с признаками контрафакта. Они направлены на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

- Сообщить о фактах реализации продукции с признаками контрафакта можно по телефону доверия УМВД области 79-09-54, а также телефону 02. По каждому полученному сообщению органы внутренних дел проводят соответствующие проверки, - информирует тамбовчан пресс-служба УМВД по региону.