Более 70 единиц спецтехники расчищают улицы Тамбова от снега

Специалисты расчищают путепроводы, остановки и пешеходные переходы на главных улицах города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В понедельник, 23 ноября, коммунальщики вышли на улицы города для уборки снега. В настоящее время в Тамбове работает более 70 единиц спецтехники: фрезеры-погрузчики, плужно-щеточные тракторы, тракторы «прямой нож» и рециклеры, грузовые машины.

— Вывоз снега производится с основных магистралей города (улиц Пролетарская, Карла Маркса, Чичерина, Авиционнная, Бастионная и т.д), путепроводов, остановок и пешеходных переходов. На площади Ленина и улице Советская применяется ручная уборка, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Специалисты были готовы к снегопаду. Уже в ночь они обработали тротуары и дороги песко-соляной смесью. Известно, что осадки средней интенсивности ожидаются до 17:00 сегодняшнего дня. Такая погода сохранится в Тамбове на протяжении недели.