Тамбовская ЦРБ получила современный передвижной маммограф

Мобильный маммограф поставлен в больницу в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовская ЦРБ получила современный передвижной маммографический комплекс для обследования женщин в отдаленных населенных пунктах. Он был поставлен в больницу за счет федеральных средств в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Оборудование, которым оснащен комплекс, отличается низкодозовыми нагрузками и высокой точностью исследования. Специалисты Тамбовской ЦРБ будут выезжать по графику в населенные пункты Тамбовского района для проведения обследования женщин. Улучшение медицинской инфраструктуры, повышение качества и доступности медицинской помощи, позволят вовремя диагностировать и вылечить опасные заболевания, - сказали в лечебном учреждении.

Ранее семь мобильных ФАПов поступили в больницы Бондарского Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Петровского, Сосновского и Токаревского районах. Передвижной флюорограф получила Уваровская ЦРБ. Еще один мобильный маммограф поступит в Мичуринский район.