Тамбовчанин, разбивший женщине голову палкой, получил 3,5 года колонии

Тамбовский районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы 35-летнего жителя города Тамбова. Он был задержан в конце июля этого года при попытке проникнуть на территорию распределительного центра «Ашан», расположенного у села Стрельцы. Мужчина постоянно путался в объяснениях и находился в состоянии алкогольного опьянения, чем вызвал интерес у начальника смены охраны – бывшего сотрудника правоохранительных органов Руслана Павлушина.

По записям с камеры видеонаблюдения удалось выяснить, что начиная с автобусной остановки тамбовчанин преследовал одну из работниц предприятия. Как оказалось, мужчина сел с ней в тот же самый автобус еще в Тамбове, и покинул его на той же остановке.

Ветеран МВД России заподозрил, что задержанный может быть причастен к другим преступлениям, совершенным на территории Тамбова и Тамбовского района, и оказался прав. Выяснилось, что тамбовчанин избил женщину в селе Стрельцы 25 июля.

Выйдя на конечной остановке автобуса в селе Стрельцы Тамбовского района, мужчина пошел в лесопосадки и подошел к памятнику погибшим солдатам времен ВОВ, где решил справить нужду. В это время мимо проходила 37-летняя женщина и сделала ему замечание. Тамбовчанин догнал ее, схватил с земли палку и изо всех сил ударил по голове.

Женщина с разбитой головой смогла подняться, дозвониться супругу, который немедленно приехал на помощь жене, вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Впоследствии злоумышленник сознался в притуплении и признал свою вину. Однако причину своего поступка объяснить не смог.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В процессе расследования стражи порядка установили, что мужчина перебивается случайными заработками и злоупотребляет алкоголем. В дни нападения на женщин в селе Стрельцы подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

- За помощь в раскрытии преступления и задержание преступника руководство ОМВД по Тамбовскому району и областной совет ветеранов УМВД области поощрили Руслана Павлушина благодарностью и вручили ценный подарок, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.