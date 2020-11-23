Наталия Макаревич стала и.о. вице-губернатора Тамбовской области

Наталия Макаревич Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

23 ноября на еженедельном совещании глава администрации области Александр Никитин представил Наталию Макаревич как нового исполняющего обязанности заместителя главы администрации области. Он поручил закрепить ее кураторство за двумя управлениями: управление по развитию промышленности и торговли, управление труда и занятости.

Глава региона отметил, что с просьбой о поддержке кандидатуры Наталии Макаревич к нему обратились руководители всех крупнейших промышленных предприятий области и руководство Ассоциации промышленников и предпринимателей области.

Наталия Макаревич родилась 27 ноября 1971 года в городе Тамбове. Имеет профессиональное образование по трем специальностям: товароведение, юриспруденция, строительство. Работала в налоговых органах: прошла путь от государственного налогового инспектора Советского района города до начальника отдела инспекции ФНС России по г. Тамбову.

В течение нескольких лет была заместителем директора по экономике, финансам и регистрации Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство».

С июня 2014 по март 2015 гг. - начальник управления инвестиций Тамбовской области. С марта по ноябрь 2015 г. - начальник управления строительства и инвестиций Тамбовской области. С ноября 2015 по июль 2018 гг. - начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области. С июля 2018 до 16 сентября 2019 гг. - начальник управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области.

С 16 сентября 2019 года по 30 октября 2020 года занимала должность главы города Тамбова Тамбовской области.