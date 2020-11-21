У тамбовского студента угнали «пятерку»

17 ноября в полицию обратился 22-летний студент одного из учебных заведений Тамбова. Парень рассказал, что припарковал автомобиль ВАЗ-21053 возле дома на улице Пирогова. В период с 16 на 17 ноября неизвестный приметил авто без сигнализации и совершил угон. Наутро пропажа авто была обнаружена, владелец обратился в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, при осмотре стоянки сотрудники полиции изъяли следы протекторов шин угнанной «пятерки» и следы обуви неизвестного, хозяина машины и его соседей опросили. Под подозрение попал 20-летний житель Котовска, его доставили в отдел полиции, задержанный дал признательные показания. По словам молодого человека, он не собирался совершать кражу, покатался и бросил «пятерку» на одной из улиц. Автомобиль вернули законному владельцу.

- Ранее задержанный уже имел за плечами криминальный опыт, возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.