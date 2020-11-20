В столкновении иномарок на ул. Авиационной в Тамбове получили травмы два человека

В больнице оказались мужчина и молодая женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 19 ноября в 8 часов 55 минут на улице Авиационной в районе дома №50 города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «Geely MK», под управлением 45-летнего мужчины и «Toyota Camry», за рулем которой был 28-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Geely MK» и 27-летняя пассажирка автомобиля «Toyota Camry», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.