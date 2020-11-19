Мичуринцы смогут обратиться к главе города по видеосвязи

Задать вопрос главе города Мичуринска Максиму Харникову можно по предварительной записи Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции личные приемы жителей переводят в онлайн-формат. Задать вопросы главе города Максиму Харникову можно будет по видеоконференцсвязи. Для этого нужна предварительная запись.

- Контактный телефон для записи 8 (47545) 5-35-99, заявки принимаются дистанционно каждую предпоследнюю среду месяца с 14-30 до 17-00, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.