Сельхозорганизация Тамбовской области недоплатила в бюджет больше 120 миллионов рублей налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении одного из учредителей сельскохозяйственной организации. Он обвиняется в совершении преступлений по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, обвиняемый и назначенный на должность решением собрания учредителей директор сельхозорганизации (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отельное производство), руководившие деятельностью предприятия, в период с января 2012 года по март 2015 года вносили заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2012-2014 г.г. и таким образом уклонились от уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации на сумму около 74 миллионов рублей. Аналогичным образом фигуранты не заплатили НДС за 2015 и 1 квартал 2016 года на сумму в размере 48 миллионов рублей.

- В ходе расследования уголовного дела, в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, применялась мера процессуального принуждения в виде ареста имущества коммерческой организации, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая, несмотря на отрицание фигурантом вины, направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.