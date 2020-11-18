Три новогодние премьеры подготовил драмтеатр для тамбовчан

Тамбовский драматический театр подготовил для жителей и гостей города на Новый год три премьерных спектакля, которые начнут давать уже через месяц.

Первая премьера – музыкальный спектакль для детей «Кто царевну поцелует?» (6+) по одноименной пьесе известного поэта, драматурга и барда Юлия Кима в постановке Сергея Ильина. Юные тамбовчане смогут сходить на него с 24 по 31 декабря, а также 7 и 8 января.

С 1 по 7 января состоится еще одна премьера – фантастический спектакль для детей «Операция «КОСМОС» (6+) в постановке Константина Карчевского. И третья премьера - новый музыкальный спектакль об историях достижения успеха в танцевальном искусстве и любви «Танцуй со мной» (12+) в постановке Натальи Беляевой. Этот спектакль можно увидеть А с 24 по 31 декабря, а также 9 января.

- Из-за действующих ограничений традиционных массовых представлений у елки в этом году не будет. Поэтому новогодняя интермедия с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей пройдёт на сцене перед началом спектакля с играми, сюрпризами и подарками. А в фойе театра у традиционной красавицы Елки просто организуют фотозону, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кроме того, с 1 по 9 января в драмтеатре пройдет традиционная «Неделя рождественских спектаклей» для взрослых. Зрителям покажут лучшие спектакли: «Дон Жуан», «За двумя зайцами», «Скамейка», «Женитьба», «Три супруги совершенства», «Дама-невидимка», «Свободная пара», «Пять вечеров», «Без меня меня женили», «Ханума» и «Комедия о скупердяе».

Администрация театра напоминает, что вход в театре возможен только в маске.