Две тамбовские многоэтажки не хотели подключать к водоснабжению

В Арбитражном суде области подтвердили правоту регионального УФАС, которое приняло решение оштрафовать на 101 тысячу рублей АО «Тамбовские коммунальные системы». К коммунальщикам не раз обращалась строительная компания «Козерог» с заявлением о подключении к системам водоснабжения и водоотведения 16 и 17-этажных домов. Однако застройщик получил отказ на том основании, что утвержденной схемой водоснабжения подключение этих домов не предусмотрено, в городе нет «лишней» воды и отсутствует инвестпрограмма, предусматривающая подключение новых объектов.

При рассмотрения дела выяснилось, что АО «ТКС» в регламентированный 30-дневный срок не обратилось в администрацию Тамбова с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, которые могли бы способствовать подключению многоэтажек, а также в управление тарифов Тамбовской области с предложением об установлении индивидуальной платы за подключение объектов и об учете расходов, связанных с этим подключением.

- Такие действия нарушают Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ, - считают в УФАС по Тамбовской области. - За нарушение порядка подключения к системам водоснабжения общество привлекли к административной ответственности.

Постановление о штрафе в 101 тысячу рублей АО «Тамбовские коммунальные системы» оспорили в Арбитражном суде. Во время судебного разбирательства общество пыталось убедить суд в том, что коммунальщики обращалось в администрацию города Тамбова по данному вопросу, но не получало от них ответа. Однако, суд в данном споре посчитал, что на водоснабжающую организацию возложена обязанность обращаться в органы местного самоуправления в каждом конкретном случае, а АО «ТКС» ограничилось формальным ответом об отсутствии технической возможности подключения ООО СЗ «Компания Козерог», предложив компании самостоятельно обратиться в администрацию Тамбова. Суд поддержал позицию антимонопольного органа, постановление Тамбовского УФАС России признано законным и обоснованным.