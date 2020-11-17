Тамбовчанин под наркотиками разбил топором чужую машину и напал на односельчанина

Дома полицейские нашли у мужчины несколько банок с наркотиками Фото: УМВД России по Тамбовской области

Мордовские полицейские задержали 30-летнего жителя села Мельгуны, которого подозревают в совершении сразу нескольких серьезных преступлений.

16 ноября мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, с топором в руке он пришел к дому своих односельчан и стал топором крушить припаркованную там иномарку «Форд Эскейп». У машины оказались разбиты капот, крыша и стекла. После этого мужчина отправился к другому жителю села. Он разбил окна на веранде, пробрался в дом и напал с топором на 34-летнего хозяина жилища. Мужчина получил несколько ударов в голову и по ноге. Его сразу доставили в больницу. Нападавшего задержали и отвезли в полицию. В его доме обнаружили несколько стеклянных банок с наркотиками. Проведенная экспертиза показала, что в банках находилась марихуана общим весом 500 граммов. Наркотики изъяли.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту причинения тяжкого вреда здоровью, умышленного уничтожения имущества и незаконного оборота наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Также решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.

О задержанном известно, что он давно употребляет наркотики и стоит на учете, а раньше был судим за нападение на человека и мошенничество.