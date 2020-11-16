В Тамбове из окна четвертого этажа выпала маленькая девочка

Малышка упала с четвертого этажа Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Сегодня утром из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Лермонтовской города Тамбова выпала 4-летняя девочка. По предварительным данным, малышка сама открыла окно и, облокотившись на москитную сетку, вместе с ней упала вниз. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где в настоящее время врачи проводят ее обследование.

- Для выяснения всех обстоятельств случившегося в Ленинском МСО города Тамбова по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи опрашивают родителей и родственников девочки, а также очевидцев, обнаруживших ее на улице.