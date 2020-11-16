В больницах Тамбовщины разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19

Губернатор Тамбовской области отчитался перед журналистами о проделанной работе для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Так, на днях было дополнительно открыто 30 коек в Рассказовской ЦРБ, в планах - перепрофилирование еще 60 коек в Тамбове. На сегодняшний день в регионе уже функционируют 9 специализированных COVID-центров и 12 инфекционных отделений.

- Количество коек для лечения больных коронавирусом выше всех установленных нормативов. В общей сложности сегодня это 1242 койки. 798 коек имеют подводку кислорода, 193 - оснащены ИВЛ. Что также превышает установленные нормативы. Во всех отделениях есть все необходимое оборудование и медперсонал. Мы понимаем, что в любой момент может возникнуть необходимость развернуть дополнительные койки и мы к этому готовы, - сказал Александр Никитин.

По словам тамбовского губернатора, в регионе на базе всех крупных лечебных учреждений работают кислородные газификаторы. Медицинские организации с небольшим объемом потребления кислорода работают на баллонах, поставляемых из Рязани. Перебои в поставках кислорода отсутствуют

- Проблем с кислородом мы не имеем, к великому счастью, в том числе благодаря той политике, которую реализовывали в последние 3-5 лет. Мы не выходили на аутсорсинги, не передавали эту услугу коммерческим организациям, поэтому сохранили производство кислорода на базе кислородных станций свое. Эта, очень острая тема для многих регионов страны, для нас, к счастью, не актуальна, - отметил глава региона.