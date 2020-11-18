Тамбовчанка нашла в банкомате чужую карту и расплачивалась ей в магазинах

В Тамбове полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. Стражи порядка выяснили, что женщина нашла в банкомате забытую банковскую карту и взяла ее себе.

Спустя какое-то время потерпевшей из села Стрельцы стали поступать на мобильник сообщения о покупках, которые совершила мошенница. Опомнившись, пенсионерка заблокировала карту, но деньги уже были списаны. В общей сложности аферистка потратила более 6 тысяч рублей.

По оперативной информации полицейские установили личность мошенницы. После проведения опроса, выяснилось, что тамбовчанка оплачивала покупки чужой картой через контактный чип, не требующий ввода пароля.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.