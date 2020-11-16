Гражданин Узбекистана сделал на территории Тамбовщины более 20 закладок с героином

В Тамбовской области перед судом предстанет гражданин Узбекистана, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере с использованием сети Интернет.

Установлено, что иностранец вступил с неустановленным лицом в сговор и на протяжении долгого времени распространял наркотики через тайники. Всего ему удалось сделать более 20 закладок на территории региона.

- Незаконная деятельность пресечена совместными силами сотрудников УНК УМВД России по Тамбовской области и Управления ФСБ России по Тамбовской области, обвиняемый был задержан с поличным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.