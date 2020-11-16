Участник проекта «Ты супер!» из Тамбовской области Иван Масленников получил сертификат на занятия в ГИТИС

Иван Масленников и Владислав Денисов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Вечером 15 ноября на НТВ состоялся финал международного вокального проекта «Ты супер!». Его участниками стали двенадцать талантливых ребят. В их числе оказался и Иван Масленников из Уварово.

- Поддержать подростка приехал глава города Владислав Денисов, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - От имени главы администрации Тамбовской области Александра Никитина он вручил Ивану сертификат на прохождение курса индивидуальных занятий по вокалу и актерскому мастерству в Российском институте театрального искусства ГИТИС.

Ивану Масленникову 14 лет. Международный вокальный проект «Ты супер!» одаренный подросток штурмует во второй раз. В прошлом году ему не удалось дойти до финала. Но после конкурса Иван получил право принять участие в проекте в следующем сезоне. Он стал конкурсантом 2020 года, пройдя все сложности отборочных этапов. Вышел сначала в полуфинал, а затем и в финал состязаний. Здесь он исполнил песню Алексеева «Навсегда».