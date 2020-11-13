«Тамбовские коммунальные системы» должны сделать перерасчет всем жителям, переплатившим за воду весной этого года

6 ноября в региональном УФАС рассмотрели дело АО «Тамбовские коммунальные системы», которое весной этого года выставили жителям квитанции с неправильными начислениями за воду и водоотведение. Напомним, в марте коммунальщики приняли решение самостоятельно формировать и печатать платежные документы, но не получили от ТОГУП «ЕРЦ», который раньше занималось этой работой, данных о платежах абонентов.

В итоге, многие жители частного сектора города Тамбова в платежных квитанциях за март получили ошибочно завышенные размеры задолженности (в них указывались долги за предыдущий месяц, плата начислялась по нормативу при наличии счетчиков, а счета за канализацию выставили тем, у кого ее нет в принципе).

- Решением Тамбовского УФАС России АО «ТКС» признано нарушившим требования ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением на рынке), - сообщили в региональной антимонопольной службе. - Обществу выдано предписание в соответствии с которым, оно должно устранить последствия нарушения: осуществить проверку корректности выставленных потребителям сумм к оплате за март среди лиц, которые до сих пор не обращались за пересчетом в адрес компании. Срок его исполнения предписания установлен до 20 февраля 2021 года.

Также в отношении коммунальщиков возбудят дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ. За такое нарушении грозит штраф в размере от 0,3% до 3% от выручки предприятия за предшествующий год.