Тамбовские полицейские задержали пятерых жителей области, хранивших дома наркотики

В Тамбовской области полицейские задержали пятерых мужчин по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Это жители города Тамбова, Мичуринска, а также Первомайского и Моршанского районов.

Во время досмотра задержанных по месту жительства, полицейские обнаружили несколько свертков с марихуаной, в общей сложности 100 граммов. Наркотики были изъяты и отправлены на экспертизу.

- По фактам незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверки, по окончании которых будут приняты процессуальные решения. За совершение данных преступлений законодательством предусмотрена суровая уголовная ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.