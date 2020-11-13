В администрации Тамбовской области за год проедят 7 миллионов рублей

На банкетах собираются накормить 5,6 тысяч человек

В администрации Тамбовской области собираются потратить 7 миллионов рублей из региональной казны на проведение протокольных мероприятий федерального и регионального масштаба с участием губернатора. Соответствующий тендер, заказчиком в котором выступает областное учреждение «Центр межрегиональных связей», расположенное в Пригородном лесу на ул. М. Малиновская (РБО), размещен на официальном сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, ее исполнитель должен будет обеспечивать питание на таких мероприятиях с 1 января по 31 декабря 2021 года. Предполагаемое количество их участников может достигнуть 5600 человек.

- Доставка продукции, персонала, оборудования, посуды, оформление и сервировка столов, предоставление столов, стульев, скатертей, приготовление блюд согласно меню, а также обслуживание официантами осуществляется силами и средствами исполнителя, - говорится в документах закупки. - Услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни и здоровья потребителей.

Местом оказания услуг указана администрация Тамбовской области (Интернациональная, 14) и «Центр межрегиональных связей».

В меню для проведения протокольных мероприятий входят холодные и горячие закуски, горячие, холодные напитки, натуральные соки, выпечка и кондитерские изделия, а также безалкогольные напитки, фрукты и овощи. Гостей будут угощать антрекотами, куриными шашлычками, котлетами-по «киевски», разными видами заливного, шницелями, канапе с мясопродуктами (колбаса с/к или буженина, или колбаса п/к, или пастрома, или карбонат, или говядина), а всего перечень возможных блюд состоит из нескольких десятков наименований.