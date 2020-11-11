Тамбовские полицейские разыскивают молодого человека, который обокрал магазин «М-Видео»

Если вы узнали этого человека, просьба обратиться в полицию Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове полицейские разыскивают подозреваемого в совершении кражи компьютерных аксессуаров из магазина «М-Видео», расположенного в ТЦ «РИО». Инцидент произошел 1 ноября этого года. Добычей вора стала клавиатура и компьютерная мышь.

- Если вы узнали человека по фотографии, просьба обратиться в отдел уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по городу Тамбову по телефонам: 8-953-708-73-19 (Вадим Фролкин), 72-26-65 (дежурная часть) или 02, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.