В Тамбовской области сиделка обокрала больного

В Рассказове полицейские раскрыли кражу четырех тысяч рублей, произошедшую в доме на улице Российской. Выяснилось, что ее совершила 44-летняя женщина, которая подрабатывала у потерпевшего мужчины сиделкой.

Сотрудники полиции задержали недобросовестную сиделку и доставили ее в отдел полиции, где она дала признательные показания. Украденные деньги были возвращены потерпевшему.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Виновной грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.