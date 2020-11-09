В Тамбове пройдет благотворительная фотовыставка бездомных животных

Выставка продлится с 14 ноября по 15 декабря

Тамбовская областная библиотека им. А. С. Пушкина совместно с приютом «Право на жизнь» организует благотворительную фотовыставку бездомных животных. Автором снимков, сделанных в этом году в приюте, стал фотограф Виталий Подсивака.

Основателями приюта являются Сергей и Анна Бирюковы, которые пять лет назад на собственные деньги организовали сразу две площадки с вольерами для бездомных животных в селах Черняное и Сурава.

- Это две огромных территории. У каждой собаки в вольере будка, решетка, деревянные полы, железная крыша. Все псы стерилизованы, с прививками. Сейчас в Сураве содержится 76 животных и в Черняном около тридцати. В основном это собаки-дворняжки, которых бросили хозяева, но есть и несколько породистых псов-потеряшек. Еще несколько животных находятся на передержке, так как постоянно кому-то из них требуется лечение. Более сотни питомцев Бирюковы содержат на свои деньги и пожертвования в социальных сетях, - сообщают в Пушкинской библиотеке.

Выставка откроется 14 ноября в 14.00 в холле второго этажа Пушкинской библиотеки. Тамбовчане смогут приобрести печатную продукцию с копиями работ, размещенных в экспозиции. Доход от продажи поступит в фонд приюта «Право на жизнь». Выставка продлится до 15 декабря.

Фото: Пушкинская библиотека