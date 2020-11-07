В Тамбовском районе у коров нашли бруцеллез

Специалисты Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили заболевание бруцеллезом в хозяйстве предпринимателя, хозяйство которого находится в селе Красносвободное Тамбовского района.

- В настоящее время в эпизоотическом очаге установлены ограничительные мероприятия по бруцеллезу КРС и проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотического очага заболевания и оздоровлению хозяйства, - сообщают в управлении. - На территории Тамбовской области это шестой случай бруцеллеза КРС за 2020 год.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям напоминает о том, что бруцеллез является общим и неизлечимым для животных и человека заболеванием.