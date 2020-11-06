В Тамбовской области водитель иномарки попал в аварию на ремонтируемом участке дороги

В происшествии пострадал водитель иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пассажир попавшей в ДТП иномарки, произошла 5 ноября в 9 часов 40 минут на 15 километре автодороги «Каспий-Староюрьево», проходящей по территории Мичуринского района. Авария произошла на участке, где ведется ремонт дороги. В этом месте 18-летний водитель «Audi 100» выскочил на обочину и врезался в кучу старого асфальта, щебня и земли.

- В результате аварии травмы получил 42-летний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им. Брюхоненко».