В Мичуринске грабитель в подъезде напал на женщину

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Установлено, что жительница улицы Мира возвращалась домой с работы. ПО дороге к ней подошел мужчина, который поинтересовался одним из номеров домов по указанной улице. Женщина ответила ему, что ничего не знает и пошла дальше. Дойдя до своего дома, она увидела все того же молодого человека, заходящего вместе с ней в подъезд и не придала этому значения.

На площадке между первым и вторым этажом злоумышленник напал на нее, зажал рот рукой и вырвал из рук сумку, где находились деньги и мобильный телефон, после чего убежал. Выбежавшие на шум соседи вызвали полицию. На следующий день стражи порядка вычислили и задержали грабителя.

- По окончании расследования уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.