В Тамбове 24 члена преступной группы предстанут перед судом за торговлю наркотиками

В Тамбове завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде. Уголовное дело составило 200 томов, только одно обвинительное заключение состоит из 40 томов.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят 24 человека — члены преступной группы. В нее входили жители Тамбовской области и других российских регионов, а также двое граждан, прибывших из ближнего зарубежья. Большинство из них были арестованы и в данный момент находятся под стражей.

Тамбовские полицейские выяснили, что обвиняемые приобретали в столичном регионе крупные партии синтетических наркотиков и передавали их перевозчикам, которые доставляли их в разные российские регионы, в том числе на территорию Тамбовщины.

В регионах через тайники злоумышленники реализовывали оптовые партии, которые приобретали другие распространители, делили на мелкие партии и делали новые тайники. Конечные потребители наркотических средств после оплаты забирали наркотики.

- Полтора года потребовалось следователям УМВД России по Тамбовской области и оперативникам регионального Управления Наркоконтроля для того, чтобы задокументировать преступную деятельность организованного преступного сообщества, задержать с поличным всех членов ОПС. Сложность в раскрытии составляло то, что все преступные действия велись исключительно через сеть Интернет, роли в группах были строго распределены, в целях конспирации в лицо никто друг друга не знал, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Известно, что по делу было назначено и проведено более 500 различных экспертиз – физико-химические, дактилоскопические, фоноскопические, генетические и другие. В общей сложности, полицейские изъяли шесть килограммов синтетических наркотиков.