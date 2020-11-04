На семи улицах Тамбова временно отключат свет

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, завтра, 5 ноября в областном центре без света временно останутся семь улиц. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

с 08.30 до 16.30

- по ул. Комсомольской, д.84-139;

с 09.00 до 11.00

- по ул. Советской, д.38 А-Г;

- по ул. Гоголя, д.39-41;

- по ул. Энгельса, д. 10-26;

- по ул. Астраханской, д. 3-7;

- по Первомайской пл., д.26-32;

- по ул. К.Маркса, д. 1А.