Тамбовский УФСИНовец получил 3,5 года колонии за то, что пытался пронести заключенному наркотики

В Рассказовском районном суде вынесли приговор сотруднику ФКУ ИК-8. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, взяточничестве, а также незаконном приобретении и хранении наркотиков.

В суде было доказано, что в сентябре 2019 года сотрудник УФСИН из корыстных побуждений попытался пронести наркотические средства на режимную территорию исправительной колонии. За это он получил от заключенного 6 тысяч рублей.

- Сотруднику колонии назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.