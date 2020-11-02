Максим Косенков проконтролировал работу служб Тамбова

В первый рабочий день Максим Косенков отправился в городскую диспетчерскую службу Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Первый заместитель главы администрации города Тамбова и и.о. мэра Максим Косенков проинспектировал сегодня работу городских служб. Проверку он начал с муниципального учреждения «Единая городская центральная диспетчерская служба». В случае аварий, отключений, других проблемных ситуаций тамбовчане, как правило, обращаются, в первую очередь, именно в эту структуру.

Как только в Тамбове начался отопительный сезон, на базе ЕГЦДС была открыта «горячая линия». Сейчас ее действие прекращено, но все равно остаются точечные проблемы, по которым горожане обращаются в диспетчерскую службу. Как отметил заместитель директора Анатолий Смолихин, ежедневно поступает порядка 20-30 звонков по теплу. В основном перебои с теплоснабжением связаны с завоздушиванием внутренних систем домов. Поступающая информация берется на контроль и оперативно направляется в управляющие компании или ресурсопоставщикам.

Максим Косенков также ознакомился с работой системы «Безопасный город» и службы обработки оперативных вызовов «система 112». Последняя была создана в ЕГЦДС для осуществления оперативного взаимодействия экстренных служб: пожарной охраны,полиции, скорой медицинской помощи, служб газа и «антитеррор». Как рассказали операторы, с которым пообщался Максим Юрьевич, ежесуточно они обрабатывают порядка 400 обращений. В числе вопросов, по котором обращаются тамбовчане, пандемия коронавирусной инфекции. Людям предоставляют консультации, направляют к специалистам или соединяют с психологической службой. Также операторы осуществляют взаимодействие с волонтерами.

- В ходе встречи Максим Косенков обратил внимание на необходимость организации эффективной обратной связи с горожанами, в том числе через управляющие компании, так как значительная часть вопросов касается жилищно-коммунальных услуг, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Этот вопрос в скором времени будет проработан с участием всех профильных структур. Как отметил Максим Косенков, горожане должны получать оперативную и полную информацию о ходе решения своих проблем, а также необходимые разъяснения и консультации.

Первый заместитель главы администрации города Тамбова посетил также один из корпусов управления ЗАГС, где предоставляются государственные услуги по регистрации и размещается архивный отдел. Здесь Максим Юрьевич проконтролировал организацию приема людей, соблюдение мер санитарной безопасности в условиях пандемии.