Мэрия Мичуринска помогла медикам машинами

Транспорт и водителей для поездок врачей на вызовы дополнительно предоставит администрация города Мичуринска, крупные предприятия и организации. Так в городе решено помочь и докторам, и пациентам, ведь из-за пандемии коронавируса нагрузка на медиков возросла, и они не успевают пешком обходить всех, кто нуждается в помощи.

На одном из заседаний городского оперативного штаба представители учреждений здравоохранения наукограда подняли проблему нехватки транспорта и водителей из-за возросшего количества обращений горожан. Руководством города было принято решение направить водителей и транспорт администрации на помощь медикам. Позже к акции подключились крупные предприятия и организации Мичуринска, которые также предложили свой транспорт. Медикам на сегодня помогает Мичуринский завод «Прогресс» и включается в работу ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ».

Ежедневно за городской больницей имени С.С. Брюхоненко Мичуринска закрепляют по несколько дополнительных машин, и они доставляют к пациентам участковых терапевтов.

Но количество вызовов в день не снижается. Помочь медикам призывают добровольцев. Если у вас есть собственный автомобиль, свободное время и желание поддержать врачей в этих трудных условиях, вы можете обратиться по телефону 8-961-618-55-12.