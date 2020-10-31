Тамбовчанина, который пытался сжечь дом со своей семьей, посадили под арест

Суд города Котовска по ходатайству следователя избрал 31-летнему мужчине, который пытался сжечь дом, где находились его жена и трое детей, меру пресечения. Как сообщает СУ СКР по Тамбовской области, подозреваемого в покушении на убийство заключили под стражу. Напомним, 29 октября после ссоры с супругой, нетрезвый котовчанин поджег собственный дом и скрылся с места преступления. Женщина и дети получили ожоги и были госпитализированы. Мужчину искали больше суток и утром 30 октября обнаружили в заброшенном дачном домике в садоводческом товариществе Котовска.