В Тамбовской области приняли закон о трехдневном голосовании на выборах

Депутаты Тамбовской областной Думы на очередном заседании, 30 октября, приняли поправки об изменениях законодательства о проведении выборов и референдумов. Согласно документу, региональные и местные выборы в Тамбовской области теперь будут проходить в течение нескольких дней, но не более трех.

Кроме того, проводить голосование можно вне помещений избирательных участков - на придомовых территориях, территориях общего пользования и других местах. Также устанавливается, что на выборах могут участвовать не более двух наблюдателей на каждый из дней голосования.

- Принятый закон наделяет политические партии, назначившие своих представителей в состав избирательной комиссии Тамбовской области и территориальных избирательных комиссий, правом внести мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий членов соответствующих избирательных комиссий. В данном случае политической партией также должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена избирательной комиссии, - сообщает официальный сайт «ЕР».