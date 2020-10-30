Сквер имени Зои Космодемьянской в Тамбове обезопасили от скейтеров

Не исключено, что подобные конструкции появятся и в других скверах областного центра Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В сквере имени Зои Космодемьянской в Тамбове появились скейт-стопперы - небольшие металлические выступы, которые делают ровную поверхность плитки рельефной, что препятствует скольжению. Конструкция позволит сохранить плитку на клумбе в целости и сохранности.

- Для многих парков и скверов областного центра остается актуальной проблема уличного катания. Роллеры и скейтеры города, особенно в летнее время, оттачивают свое мастерство в местах, которые для этого не приспособлены. От таких действий перила, плитка на клумбах и памятниках портятся и загрязняются, появляются сколы, трещины, царапины, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Также сообщается, что в случае если скейт-стопперы покажут свою эффективность, они появятся и в других скверах города.