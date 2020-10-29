Тамбовчане жалуются на отсутствие лекарств в аптеках

В последнее время от тамбовчан стали поступать жалобы по поводу отсутствия лекарств в аптеках, в частности антибиотиков и противовирусных средств. Некоторым приходится объезжать весь город или даже выезжать за его пределы, чтобы найти нужный препарат.

По словам руководителя регионального Росздравнадзора Андрея Чернышева, это связано с двумя факторами. Во-первых, ажиотаж на данные виды препаратов вызван тем, что многие люди скупают их впрок,не имея соответствующих показаний и назначений врача. Поэтому тамбовчанам советуют не заниматься самолечением, а покупать лекарственные средства строго по рецепту. А во-вторых, в регионе, как и по всей России возникли проблемы с маркировкой лекарств.

- В нашем регионе запасы были достаточными, но без учета ажиотажного спроса. Из-за введения обязательной маркировки "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки, нельзя. А на проверку уходит до двух недель. В совокупности повышение уровня сезонных заболеваний, паническая скупка лекарств на всякий случай от коронавируса и не рассчитанная на работу в пожарном порядке система маркировки привели к ситуации дефицита. Но на федеральном уровне оперативно принято решение о переводе системы маркировки лекарств в уведомительный режим работы. Минпромторг временно разрешил аптекам и их поставщикам продавать лекарства, не дожидаясь ответа от системы мониторинга движения препаратов, - говорит Андрей Чернышев. - Росздравнадзор выпустил рекомендации для аптек, согласно которым те смогут продавать препараты сразу после отправки данных в систему, не дожидаясь результатов о наличии сведений о них. Проверка лекарств на предмет присутствия в госреестре будет вестись по-старому, вручную. Думаю, что в большинстве случаев, не найдя нужное лекарство в одной аптеке, вы купите его в другой. Есть аптечная справка, где можно уточнить наличие препаратов в сети по телефону. В случае отсутствия нужного лекарства в аптеках региона сообщайте об этом в Росздравнадзор. Мы будем принимать меры.

Свое обращение можно оставить по телефону:8-4752-63-32-14 (Росздравнадзор по Тамбовской области).