Тамбовчанка отправила аферистам больше миллиона рублей, в надежде получить компенсацию за БАДы

28 октября в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову обратилась 41-летняя женщина, которая стала жертвой аферистов. Пострадавшая рассказала, что её телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки к пище, которые признаны поддельными. Для получения денег женщине предложили оформить необходимые документы через банковский терминал. Следуя указаниям мошенника, тамбовчанка в течение месяца сделала шесть переводов по реквизитам, которые ей назвали. Общая сумма отправленных мошеннику денег составила 1072345 рублей. Обещанной компенсации женщина так и не дождалась.

- В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Полицейские ведут розыск преступников.